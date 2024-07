Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Personalul aeroportuar și pasagerii au fost evacuați

16:50

Fabrica de înghețată Sandra Ice Cream lansează campania „Sandra Susține Eroii Moldovei”, care are drept scop să sprijine talentele ţării noastre, iar azi suntem mândri să-l prezentăm pe Denis Vieru. Sportivul din Republica Moldova, Denis Vieru, este cel mai bun judocan la nivel mondial la categoria de greutate până la 66 kg. Denis a obținut […] The post Sandra Ice Cream – Partener al lui Denis Vieru și al călătoriei sale către Jocurile Olimpice din 2024 la Paris appeared first on NewsMaker.