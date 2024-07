Senator român, despre parodia LGBT la ”Cina cea de taină”: O rușine universală

12:20

Consiliul municipal Chișinău urmează să examineze proiectul bugetului capitalei. Denis Șova, consilier din partea Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru buget și finanțe în CMC, a invitat chișinăuienii să se pronunțe pe marginea modului cum sunt repartizați banii pentru oraș și suburbii. „Când am fost ales consilier municipal, am promis că […] The post VIDEO Denis Șova, consilier municipal al Partidului Nostru: consultări cu cetățenii despre bugetul capitalei appeared first on Omniapres.