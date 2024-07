Top 100 de universități ale anului 2024, potrivit Webometrics

12:00

În perioada 19-28 iulie, la Chișinău se desfășoară cea de-a 10-a ediție a taberei de vară GirlsGoIT, devenită deja tradiție și punct de referință în domeniul educației IT pentru fete. Timp de nouă zile, 100 de tinere din întreaga țară au ocazia să își dezvolte abilități esențiale în diverse ramuri IT, sub îndrumarea specialiștilor cu experiență în domeniu.