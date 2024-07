Un copil, „mestecat” de o scară rulantă din Atrium? Centrul comercial respinge informațiile apărute pe online

16:20

În mai puțin de o lună, rezervația naturală Orheiul Vechi, se va cufunda în atmosfera distracției și a muzicii live la cel mai așteptat festival de camping al acestei veri — Festivalul Lupilor. În perioada 9-11 august, vizitatorii vor avea parte de trei zile de muzică, distracție și divertisment într-o locație pitorească. Acest festival va […] The post Distracție fără limite la Festivalul Lupilor 2024 appeared first on NewsMaker.