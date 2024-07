Fondatorii TV8 lansează o nouă televiziune, destinată vorbitorilor de rusă. Motivul

12:20

Fetița în vârstă de un an care a fost rănită în accidentul rutier de la Orhei a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău. Din păcate, la trei zile după producerea accidentului, starea copilei rămâne foarte gravă. Informațiile au fost confirmate de Maxim Cazacu, purtător de cuvânt al IMC, pentru NM, pe […] The post Fetița lovită de mașină în brațele tatălui său, pe trecerea de pietoni, rămâne în spital. Ce spun medicii appeared first on NewsMaker.