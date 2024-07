„E nobil să gătești fără risipă”. Banca de Alimente a organizat un eveniment de sensibilizare privind prevenirea risipei de alimente

10:00

La maib, centrarea pe client și stilul de lucru agile sunt esențiale pentru a crea soluții financiare inovative și eficiente. Fiindcă ne-am obișnuit să împărtășim din experiența pe care am acumulat-o și continuăm să o îmbunătățim, pe 11 iulie am desfășurat cu succes cea de-a treia ediție a evenimentului „maib agile rocks", dedicată temei „User-Centric Design in Banking".