(VIDEO) Voronin i-a numit pe candidați „ни туда, ни сюда”, deputații cer reîntoarcerea „limbii moldovenești”, loteriile vor suplimenta bugetul de stat al Moldovei / Deputații la raport

Autoritățile ucrainene au raportat pe 24 iulie atacuri ale trupelor ruse asupra orașului Harkov și raionului Ismail din regiunea Odesa. Administrația militară a regiunii Odesa a declarat că a nimerit sub atac infrastructura portuară a orașului Ismail. În plus, o dronă a lovit o clădire rezidențială cu 5 etaje din oraș, sunt victime. Iar primarul […]