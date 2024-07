Expert: Creditarea de către bănci a businessului în Moldova a înregistrat o prăbușire – Agenții economici nu i-au credite pentru dezvoltare, dar preferă să țină banii în bănci

23:50

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) din România a desemnat constructorul podului de peste Prut de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii (A8). Anunțul a fost făcut de către directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe Facebook. Astfel, NESS PROIECT EUROPE SRL a fost desemnată câștigătorul și are la dispoziție 151,68 milioane ...