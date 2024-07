Maia Sandu participă, alături de peste 100 de lideri din întreaga lume, la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris

17:30

Constantin Boico, tatăl Sarei, fetiță cu Sindrom Down: „Toți copiii, indiferent de dizabilități, merită să meargă în școli” Constantin Boico are 37 de ani și este tatăl și asistentul personal al fiicei sale cu sindromul Down, Sara. Fetița frecventează școala și se bucură de incluziune alături de familie, profesoară și colegi. El consideră că toți copii merită să meargă în școli obișnuite, unde pot învăța și socializa împreună și niciun copil nu merită să fie izolat. „Avem un copil-soare în famil...