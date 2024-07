SA Energocom, se asigură pentru sezonul rece – Ce volume de gaze urmează să fie depozitate până la 1 octombrie

13:50

Fostul premier, Ion Chicu, președintele PDCM, susține că inițiativa guvernării de a le oferi copiilor ambasadorilor câte 700 de euro lunar se face intenționat în ajunul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Potrivit fostului premier, miza PAS este de a falsifica alegerile în secțiile de votare de peste hotare, iar prin aceste alocații ei vor să-i "îmbuneze"