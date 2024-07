IMAS: Maia Sandu, Alexandr Stoianoglo și Renato Usatîi, lideri în preferințele cetățenilor la prezidențiale

11:00

Trei basarabeni au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Decizia a fost luată la o ședință de lucru a Sfântului Sinod, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmite IPN. Potrivit unui comunicat pe presă al Mitropoliei Basarabiei, una dintre principalele hotărâri ale Sfântului Sinod a fost canonizarea... The post Trei basarabeni, canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române appeared first on ALBASAT.