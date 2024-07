Orchestra de Tineret Moldova-Europa 70 de tineri din 10 țări vin la Chișinău

22:30

Pe un canal anonim de Telegram, care pretinde a fi al portalului gagauznews.md (blocat de SIS în februarie 2022), a fost difuzată o amenințare cu moartea la adresa președintelui Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, după ce politicianul a făcut apel la lichidarea statutului de unitate teritorială autonomă al Găgăuziei. Canalul de Telegram a scris […]