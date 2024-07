Bluză cu fundiță la gât și ciupici pentru dame, la căutare în Parlament. Se alocă peste 82.000 de lei

16:40

Pe 22 iulie, bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul, și-a prezentat raportul la 1 an de activitate. Exact acum un an, la inaugurare, a uitat să pună mâna pe Constituție, când a depus jurământul, a promis că Găgăuzia va deveni „ancoră a schimbării" și a fugit de întrebările jurnaliștilor locali despre investițiile și afilierea cu fugarul Ilan […]