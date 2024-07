Avantajele și responsabilitățile cetățeanului în consolidarea viitorului european al țării. Dezbatere IPN

09:00

Chiar dacă sistemul opune rezistență, vetting-ul procurorilor și judecătorilor va continua. O spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia sistemul este incapabil de autocurățare, iar evaluarea externă a integrității judecătorilor și procurorilor este singura modalitate de redresare a justiției. Șefa statului recunoaște că reforma are loc mai lent decât au anticipat... The post Maia Sandu: Chiar dacă există rezistență, vom continua evaluarea integrității procurorilor și judecătorilor appeared first on ALBASAT.