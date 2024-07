Moldoveanul Victor Boaghe – job coach în Finlanda, despre profesiile viitorului şi influenţa AI

10:50

Termenul de activitate al Parcului IT urmează a fost prelungit până în anul 2035, potrivit hotărâri Guvernului aprobată în ședința din 24 iulie. „Termenul Parcului IT care urma să expire în 2025 l-am extins până în 2035. Creștem numărul de rezidenți și extindem serviciile, inclusiv BPO (Business Process Outsourcing). Vom înființa consiliul parcului pentru o […] Articolul Moldova ar putea deveni un hub global al tehnologiei! Activitatea parcului IT, prelungită până 2035 apare prima dată în Bani.md.