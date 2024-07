Economisește când călătorești cu OMNIS și Mastercard: returnăm 50 % din costul asigurării medicale 

15:00

Organizația People in Need recrutează facilitatori pentru Centrele de Educație Digitală. Proiectul EduTech Labs își propune să ofere educație de calitate copiilor ucraineni. Aceste centre digitale conectează elevii la platformele de învățare online în timpul orelor de curs, sub supravegherea unor facilitatori pregătiți. Сообщение People in Need recrutează facilitatori pentru promovarea educației digitale în rândul copiilor din Ucraina появились сначала на #diez.