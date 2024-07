„Îmi rezerv dreptul să mă mai gândesc”. Ion Ceban va candida totuși la funcția de președinte al țării?

15:40

Directoarea ansamblului de dansuri populare „Joc", Aliona Strîmbeanu, a fost concediată. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Culturii Liuba Lupașco. Se întâmplă după ce, în iunie, patru membri ai ansamblului s-au încins „în horă cu Șor", în Rusia. Solicitată de NewsMaker, reprezentanta Ministerului Culturii a confirmat că directoarea ansamblului […]