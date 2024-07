VIDEO Ion Ceban: ”Dacă veți continua așa, îmi rezerv dreptul să decid ce o să fac începând cu toamna acestui an!”

09:20

Andrei Năstase, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, declară într-o intervenție video că tocmai s-a încheiat Convenția Națională a Republicanilor în care Donald Trump a acceptat oficial nominalizarea sa drept candidat la funcția de președinte al SUA. Mă bucur că am fost prezent la acest important eveniment. Participarea mea aici, la Milwaukee, a […] The post Andrei Nastase: Oamenii politici din SUA îmi spun – noi vă ajutăm, dar depinde cum folosiți sprijinul financiar – plătiți incompetența guvernanților sau îl investiți în economie appeared first on Omniapres.