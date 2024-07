Oficial american: Rusia folosește R. Moldova ca „un teren de testare” pentru dezinformare

17:50

Parlamentul European a votat-o astăzi pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de preşedintă a Comisiei Europene. Șefa executivului comunitar a obținut o majoritate clară, 401 voturi, față de minimum 360 necesare, într-o ședință care a fost marcată de scandalul provocat de Diana Șoșoacă, eurodeputata română fiind evacuată din sală.