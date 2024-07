După 15 zile de la atacul armat din sectorul Râșcani, ministrul Efros evită să spună cine-i atacatorul – „Aș dori să comunic mai mult, dar, mă scuzați, nu pot”

14:30

În Republica Moldova va activa o năuă asociație de profil în domeniul irigării. Pe 18 iulie 2024 Asociații de Utilizatori de Apă pentru Irigații (AUAI) au votat formarea unei structuri comune, marcând o nouă etapă în dezvoltarea domeniului de hidroameliorații agricole notează agrobiznes.md Uniunea AUAI „Uniunea ProIrigație” are misiunea de a îmbunătăți cadrul legal în ... În Moldova va activa o Uniune a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații The post În Moldova va activa o Uniune a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații appeared first on Politik.