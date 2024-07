Cât costă și din ce fonduri este organizată campania „Europa pentru tine”? Răspunsul Guvernului

18:30

Ex-ministrul de Interne Andrei Năstase, care va candida la alegerile prezidențiale din toamnă, a dus la Președinție o carte despre ex-liderul de la Casa Albă, Donald Trump, pentru a o înmâna președintei Maia Sandu. Politicianul a argumentat gestul prin faptul că dacă va răsfoi lucrarea respectivă, șefa statului, pe care o acuză că ar fi […] The post Năstase a dat buzna la Președinție. I-a dus Maiei Sandu o carte despre Trump și „democrația adevărată” appeared first on NewsMaker.