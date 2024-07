CMC a aprobat taxele locale pentru 2024. Cât vor plăti orășenii și comercianții

14:10

Maria Gonța, absolventa liceului „Ioan Sârbu” din satul Ignăţei, raionul Rezina, s-a trezit la 6 dimineața și a venit cu mama ei la Chișinău „ca să fie prima”, deși știa că admiterea la universitate în acest an este online. „Era un rând mare, până la drum, dar noi am fost primii care am testat platforma, nu era încă nicio cerere depusă. A durat o oră, pentru că întârzia mult procesul, credeam că era încărcat programul, e primul an, nu erau ajustate unele chestii, dar până la urma am reușit”, a p...