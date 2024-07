Un tânăr de 18 ani care și-ar fi violat bunica în timpul minoratului – trimis pe banca acuzaților

12:40

Beyoncé a autorizat-o pe Kamala Harris, care candidează pentru a-l înlocui pe Joe Biden la alegerile prezidenţiale din SUA, să folosească melodia „Freedom”, lansată în 2016 împreună cu Kendrick Lamar, pe parcursul campaniei sale, potrivit CNN. Kamala Harris walks out to ‘Freedom’ by Beyoncé at her campaign staff meeting. pic.twitter.com/bPc4ip2dD3— Pop Base (@PopBase) July 22, … Articolul VIDEO // Beyoncé i-a dat acordul Kamalei Harris pentru a folosi melodia „Freedom” în campania pentru alegerile prezidenţiale apare prima dată în Punctul pe i.