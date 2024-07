Cunoaște cele 5 startup-uri tech selectate în acceleratorul de tracțiune UpNext by Dreamups, ediția 2024

13:30

După ce președintele SUA, Joe Biden, a anunțat pe 21 iulie că își retrage candidatura din următoarele alegeri prezidențiale, fluxul de donații către Partidul Democrat a crescut semnificativ. Potrivit The New York Times, care face trimitere la datele serviciului de colectare a donațiilor al democraților, ActBlue, susținătorii partidului au donat peste 50 de milioane de dolari […]