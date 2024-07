„Constatăm o reacție virulentă”. Proiectul privind indemnizațiile copiilor diplomaților ar urma să fie retras

08:00

Michail Chkhikvishvili, liderul unei grupări extremiste, care plănuia să ucidă copii evrei în New York, SUA, a fost arestat la Chișinău, la începutul lunii iulie. Individul se află în custodia poliției și urmează a fi extrădat. Informațiile au fost confirmate de Diana Fetco, șefa Secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), …