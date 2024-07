Horoscop 24 iulie – zodia care primește vești mari pe plan profesional

10:20

Natalia Morari a anunțat că va candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Pe 18 iulie – în timpul unui briefing de presă, Morari a spus că va participa la scrutin „în calitate de candidat independent". „Schimbarea aici și acum" este sloganul jurnalistei pentru campania electorală. „Nu pot rămâne deoparte. Am decis să îmi […]