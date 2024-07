Macron anunţă că guvernul demisionar va fi în funcţie cel puţin până la jumătatea lunii august

18:50

„Eu nu consider că am procedat contra legii, cu atât mai mult contra ansamblului”. Este reacția fostei directoare a Baletului Național „Joc”, Aliona Strîmbeanu, în legătură cu decizia Ministerului Culturii (MC) de a o elibera din funcție. Aceasta a mai declarat pentru Agora.md că „Ministerul nu se bucură de succesele ansamblului” și că „i se […] Articolul Fosta directoare a ansamblului „Joc” comentează eliberarea sa din funcție: „Nu consider că am procedat contra legii” apare prima dată în Realitatea.md.