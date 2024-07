Horoscopul zilei de 24 iulie: Zodia care va fi în centrul atenţiei și trebuie să demonstreze că poate face faţă

06:30

Pe 23 iulie 2024, Mareo, ultimul copil născut în familia Marinei și a lui Teodor Cârnaț, a împlinit 1 anișor. „Poate că aceasta va fi ultima oară când trăim miracolul primei aniversări”, a scris mama băiețelului pe contul ei de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Marina Cârnaț – business mami […] Articolul VIDEO Marina Cârnaț, în lacrimi. Mareo a împlinit 1 an: Poate că asta va fi ultima oară, când trăim miracolul primei aniversări apare prima dată în CanCan.