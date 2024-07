Natalia Morari admite că și-ar putea crea propriul partid politic după alegerile prezidențiale

09:30

Un bărbat de 34 de ani a murit la Orhei. Acesta a fost tamponat mortal de o mașină în timp ce traversa strada într-un loc neiluminat. Totodată, bărbatul îl avea în brațe pe copilul său de numai un an. Copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei. Accidentul a avut loc în […]