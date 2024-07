20:00

Deputații au examinat în prima lectură textul Acordului internațional privind comercializarea unui teren pentru construcția unui nou sediu al Ambasadei SUA. Potrivit documentului, prețul de achiziție constituie 18 milioane de euro, plus 7,5 milioane de euro ce vor fi rambursate de SUA pentru cheltuielile aferente transferului lotului de teren. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au ... Acordul de vânzare a terenului pentru Ambasada SUA ratificat în prima lectură – Opoziția BCS: Nu este clară metodologia de evaluare a terenului, iar statul nu obține beneficii maxime