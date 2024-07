Directorul Serviciului Secret al SUA, demisionează după tentativa de asasinare a lui Trump – Președintele Biden a acceptat demisia și spune că va numi un șef la Secret Service

16:00

Curtea Constituțională s-a expus astăzi pe marginea unei sesizări a deputatului vasile Bolea care a sesizat CC cerând ca Înalta Curte să spună dacă un Consiliu Superior al Magistraturii incomplet este în drept sau nu să inițieze concursul de selectare și să numească un judecător la Curtea Constituțională. Pe 24 noiembrie, 2023 președintele interimar a ... Un CSM incomplet nu este în drept să selecteze un judecător la Curtea Constituțională – Înalta Instanță a declarat parțial neconstituționale prevederile legii cu privire la CSM – Hotărârea CC are efect pe viitor