Avertismentul șefului armatei germane: În 5-8 ani, Rusia va fi capabilă să atace teritorii NATO

20:10

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și-a deschis ușile pentru candidații care își doresc să asimileze o profesie în domeniul științelor educației, științelor umanistice, artei și științei comunicării. În acest an, universitatea are trei programe noi la licență, dar și 12 programe de învățământ la distanță și două programe cu învățare în limba engleză. Într-un eveniment de lansare a admiterii, Alegandra Barbăneagră, rector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a declarat c...