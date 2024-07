„Te vom spânzura de drapelul României!“. Liderul unui partid, amenințat cu moartea după ce a făcut apel la lichidarea autonomiei găgăuze

13:00

Valentina Lazari, o moldoveancă în vârstă de 29 de ani, s-a stins din viață după ce a suferit o operație bariatrică într-un spital privat din Chișinău. Peste trei săptămâni după intervenția chirurgicală femeia a început să se simtă rău, fapt pentru care, mai târziu, a fost internată în instituția medicală în care a fost operată. […]