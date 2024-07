De la 1 septembrie, gimnaziul „Taras Șevcenko” din capitală va găzdui un număr mai mare de copii refugiați din Ucraina

18:10

Maib a fost desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova” în cadrul premiilor Euromoney Awards for Excellence Maib a fost desemnată „Cea mai bună bancă din Moldova” în cadrul premiilor Euromoney Awards for Excellence pentru al doilea an consecutiv. De asemenea, maib a fost recunoscută „Cea mai bună bancă în domeniul ESG din Moldova” și „Cea mai digitală bancă din Moldova”. Aceste premii confirmă poziția de lider a maib în sectorul bancar din țară. Premiile sunt acordate pe baza unor factori precum...