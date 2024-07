T-FEST – martor al unei cereri în căsătorie în Chișinău

11:10

Rubrica săptămânală „Săptămâna 112” revine pe NewsMaker. În această ediție: Тragedie într-un parc din sectorul Botanica al capitalei. Un copil a murit, iar altul se află în stare gravă în reanimare, după ce au fost electrocutați. Totul s-a întâmplat în seara de 18 iulie, când un băiat de șase ani și o fată în […] The post VIDEO Copil electrocutat mortal în parc, medici bătuți de pacienți, lider al „maniacilor-ucigași” reținut la Chișinău / Săptămâna 112 appeared first on NewsMaker.