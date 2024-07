(DOC) Cum vor lucra psihologii din Moldova după legea nouă: licențe, case de marcat și răspundere penală

09:10

Summitul CPE și Maia Sandu la Dublin În Marea Britanie s-a încheiat cel de-al patrulea summit al Comunității Politice Europene. Principalele teme de discuție au fost migrația, războaiele și protejarea democrațiilor pe fondul creșterii populismului de extremă dreaptă. Maia Sandu, după ce a participat la summit, a plecat într-o vizită de lucru în capitala Irlandei, […]