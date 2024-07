Dumitru Alaiba anunță un „nou semn bun pentru dezvoltarea economică”

12:40

Japonia a emis luni alerte de caniculă în 39 din cele 47 de prefecturi ale țării, în timp ce temperaturile au urcat la peste 37 C, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze. Orașul Hachioji din vestul orașului Tokyo a înregistrat o temperatură de 37,6 C, în timp ce mercurul a atins 38,2 C în prefectura Gunma, la […]