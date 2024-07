Horoscop 23 iulie – zodia pentru care se anunță o perioadă cu sume de bani în cont

14:50

Marina Gavril este doctorița de 41 de ani găsită moartă în propriul cabinet de stomatologie. Femeia ar fi fost ucisă cu trei lovituri de cuțit, spun anchetatorii, anunță Nexta.ro. Principalul suspect, soțul doctoriței: ce a spus polițiștilor când a anunțat că a găsit cadavrul Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, principalul suspect ar fi […] The post Răsturnare de situație în cazul doctoriței care a fost ucisă în propriul cabinet appeared first on Omniapres.