Atenție, șoferi! În Chișinău ar putea fi introduse abonamente pentru parcare. Taxa anuală ajunge la 28.800 de lei

Un accident teribil s-a produs în seara de 21 iulie pe traseul Chișinău-Orhei-Bălți. Un bărbat de 34 de ani a fost lovit mortal de o mașină, sub ochii fiicei sale de un an, pe care o ținea în brațe. La volanul mașinii Opel se afla un tânăr de 20 de ani. Potrivit Poliției, bărbatul traversa […]