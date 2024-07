România a desemnat compania care va construi podul de peste Prurt de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii

14:00

Ministrul Educației, Dan Perciun dă de înțeles că salariile pentru pedagogi în anul curent nu vor fi majorate. Lefurile cadrelor didactice vor fi majorate de la 1 ianuarie 2025. „Eu am spus și anterior că majorări în acest an nu vor fi. Urmează, de la 1 ianuarie 2025. Nimeni n-o să dea acum detalii cu ...