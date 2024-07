(VIDEO) Percheziții la trei persoane din Chișinău și Leova: ar fi răpit un bărbat la București

14:20

Abonații Moldcell se bucură de cea mai mare viteză de internet mobil din Republica Moldova, conform celei mai recente certificări Ookla, liderul global care efectuează măsurători de viteză. Pe baza datelor colectate din ianuarie până în iunie 2024, rețeaua Moldcell se mândrește cu cele mai mari viteze medii de descărcare și încărcare, precum și cu […]