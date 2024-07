Începe înscrierea la universitate: candidații trebuie să achite o taxă de admitere

10:40

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că, dacă Occidentul rămâne puternic, „faza fierbinte" a războiului s-ar putea încheia până la sfârșitul acestui an. Precizările au fost făcute într-un interviu pentru BBC. În același interviu, el a vorbit ce se va întâmpla dacă Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale din SUA, dar și ce vrea să […]