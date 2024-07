Olimpiada Internațională de Matematică: Elevii din Republica Moldova au obținut mai multe medalii

08:00

Luptătorul de stil liber Maxim Saculțan ne va reprezenta țara la Jocurile Olimpice de la Paris. Federația Internațională de lupte i-a oferit sportivului nostru cota de participare pentru Olimpiada de Vară, grație rezultatului obținut la Campionatul Mondial de lupte, rezervat seniorilor, de la Belgrad, Serbia din acest an.