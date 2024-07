Joe Biden s-a retras din cursa alegerilor prezidențiale din SUA. Reacții

10:20

Selecţionata Spaniei a câştigat Campionatul European de fotbal – EURO 2024, duminică seara, pe Olympiastadion din Berlin, după ce a învins Anglia în finală, cu scorul de 2-1 (0-0), scrie Digi24.ro. Spania a devenit prima echipă cu patru titluri europene, după cele obţinute în 1964, 2008 şi 2012. Nico Williams …