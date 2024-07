(Video) Magnat si Feoctist șoferi, iar piesa „Dă-mă, mamă, după Iura” modificată: „ Băi, dar cât se poate?”

17:40

Rog din suflet să mă ajutați să trăiesc, ca să îi pot fi alături fetiței mele de 8 ani, care are nevoie de mamă! Mă numesc Livia, am 33 de ani. În toamna anului 2023 am fost diagnosticată cu cancer uterin (leiomiosarcom). După diagnosticare, au urmat câteva cure de chimioterapie, care din păcate nu s-au […] Articolul Împreună salvăm o viață! Din inimă pentru Livia Goncear apare prima dată în ea.md.