Misiune dificilă pentru Kamala Harris, pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă, Proiectul 2025

Guvernul a aprobat, astăzi, modificările legislative ce vor asigura implementarea Programului de stat „Prima Casă Plus". Astfel, va fi extinsă accesibilitatea programului și oferite condiții mai avantajoase de cumpărare a locuințelor. Programul va putea fi accesat și de către persoanele care nu au statut de angajat în Republica Moldova, precum liber profesioniști, avocați, executori judecătorești, ...