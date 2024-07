Cum s-a prăbușit totul în mai puțin de o lună -Derută în tabăra democraților după retragerea lui Biden – Reacția a lui Donald Trump la anunțul președintelui SUA de a nu mai candida

10:40

Încrederea procurorilor anticorupție în procesul de vetting „a scăzut foarte mult”, constată șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. „Este o provocare destul de dificilă… La început, când am ajuns în această funcție, în 2022, era destul de optimistă opinia procurorilor față de acest concept. Între timp, în acești doi ani, a scăzut foarte mult încrederea în ... Veronica Dragalin: „Încrederea procurorilor anticorupție în procesul de vetting a scăzut foarte mult” – Câți procurori au plecat din sistem The post Veronica Dragalin: „Încrederea procurorilor anticorupție în procesul de vetting a scăzut foarte mult” – Câți procurori au plecat din sistem appeared first on Politik.