Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, îi cere preşedintelui Joe Biden să demisioneze din funcţie

Preşedintele SUA Joe Biden a anunţat că susţine candidatura vicepreşedintei sale Kamala Harris.Preşedintele american Joe Biden a anunţat în urmă cu puţin timp că renunţă să se prezinte la alegerile prezidenţiale din 2024, un anunţ şocant survenit cu mai puţin de patru luni înainte de alegeri şi după săptămâni în care a fost pusă sub semnul întrebării starea sa fizică şi psihică."Cred că este în interesul partidului meu şi al ţării să mă retrag şi să mă concentrez exclusiv pe exercitarea funcţiilor de preşedinte până la finalul mandatului meu", a declarat democratul în vârstă de 81 de ani într-un comunicat, anunţând că se va adresa naţiunii în cursul serii. My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024