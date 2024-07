Joe Biden se retage din alegerile prezidențiale din SUA

21:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Patru vameși, reținuți într-un dosar de corupție. Natalia Morari se vrea președinte al țării. În ce cazuri este nevoie de psiholog? Iată ce spun locuitorii capitalei. Dansatorii noștri, printre cei mai buni din lume. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să aflați primii despre […] The post (VIDEO) Patru vameși reținuți la Leușeni, Morari vrea Președinția, se adresează chișinăuienii la psiholog?/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.