Furtunile violente au făcut ravagii în estului Franţei: opt persoane au fost rănite

Furtuni violente s-au abătut asupra unei părţi a estului Franţei în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând inundaţii extinse în departamentul Haute-Marne (est), unde opt persoane au fost rănite uşor.La Annéville, în Haute-Marne, drumurile au fost inundate şi "bucăţi de carosabil au fost luate de ape", a declarat pentru AFP prefecta departamentului, Régine Pam, care se afla la faţa locului duminică dimineaţa.Drumurile din departament erau încă închise duminică în principal "din cauza resturilor", însă oprirea ploii a permis "curăţarea drumurilor", a adăugat ea, precizând că opt persoane au fost rănite uşor în cursul acestui episod. Unele dintre acestea au fost spitalizate pentru "hipotermie". :A storm system producing powerful gusts of wind is rising over the north of Auvergne, here in Franchesse in Allier,#France20 July,2024Always keep informedFollow to @Weathermonitors pic.twitter.com/pzI38iOltj— Weather monitor (@Weathermonitors) July 20, 2024 "Pagubele sunt considerabile", a declarat consiliul departamental pe Facebook, menţionând cazul satului Bologne cu "peste un metru de apă pe străzi şi apoi în case în câteva minute".În zona afectată de furtuni, începând de sâmbătă de la ora 19.00, a căzut "de 10 ori mai multă ploaie într-o oră decât în timpul unui episod normal", potrivit prefecturii.Autorităţile au precizat că "întrucât solurile sunt îmbibate cu apă", orice nou episod de precipitaţii intense ar putea duce la "o creştere rapidă a nivelului apei".

